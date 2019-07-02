شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الإفراج عن معتقلي بلدة الطور المُطلة على القدس القديمة، الذين اعتقلوا مساء أمس الاثنين، عقب مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد محمد سمير عبيد في بلدة العيسوية، وسط القدس، بشروط.

وقال المحامي محمد محمود: "إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن معتقلي بلدة الطور، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن بلدة العيسوية 10 ايام، وكفالة طرف ثالث بمبلغ 5 آلاف شيكل، ودفع غرامة 500 شيكل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طارق سعادة العباسي (27 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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