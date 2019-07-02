شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة منازل في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وبحسب موقع وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة منازل في تل الرميدة قرب البؤرة الاستيطانية المسمى (رمات يشاي) المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، تعود لعائلات غانم، وأبو رميلة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأثار حالة من الرعب بين النساء والأطفال.

كما عرقلت قوات الاحتلال، إعمار منزل، تعود ملكيته للمواطن مروان سدر في الحي المذكور.

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