شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: تل أبيب تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية

قناة إسرائيلية: تل أبيب تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن هويته: إن إسرائيل تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية، وهي عبارة عن "ضريبة الوقود" (ضريبة بلو)، بهدف إبطاء تفاقم الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة الضريبية مع إسرائيل.

ووفق القناة، فإن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على هذا الأمر، لكن لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من حكومة نتنياهو لهذه الخطوة، وأن الفلسطينيين ينتظرون إجابة في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: أن هذا الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع لوزراء المالية الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس يوم الأربعاء الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم تقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة المقاصة بمقدار الثلث، وسينخفض من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر.

ونقلت قناة (كان) عن مسؤولين فلسطينيين، أن هذه الخطوة لتوفير متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، وليست حلاً للأزمة الضريبية، بل هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عنها، بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيكل، يجب أن تُحول إلى السلطة الفلسطينية كل شهر، والتي ستبقى في إسرائيل.

وكان، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، أكد أنه التقى بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون؛ الأربعاء الماضي من أجل التباحث في موضوع أموال المقاصة الفلسطينية، التي تحتجزها إسرائيل.

وقال، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل".

وأضاف: "شارك في اللقاء، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، ولم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية كبيرة، جراء رفضها استلام أموال المقاصة غير كاملة، الأمر الذي اضطرها لصرف 60% فقط من رواتب موظفيها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقررت إسرائيل إرسال أموال المقاصة التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، وتحصل عليها نسبة 3%، منقوصة، بزعم أنها تواصل صرف رواتب لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وترفض السلطة استلام المبلغ منقوصة، وتؤكد أن رواتب أهالي الأسرى والشهداء أولوية كبرى بالنسبة لها.

أخبار ذات صلة

الحسيني: استمرار جرائم الاحتلال بحق القدس يستوجب وقفة عربية وإسلامية جادة

الحسيني: استمرار جرائم الاحتلال بحق القدس يستوجب وقفة عربية وإسلامية جادة

الاحتلال يُفرج عن 10 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن العيسوية والغرامة

الاحتلال يُفرج عن 10 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن العيسوية والغرامة

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

مجدلاني: البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي

مجدلاني: البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي

الرئاسة: الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة متوقف على حل القضية الفلسطينية

الرئاسة: الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة متوقف على حل القضية الفلسطينية

جمعية المستهلك تدعو للتشدد بالحفاظ على جودة الخضار والفواكه بالسوق

جمعية المستهلك تدعو للتشدد بالحفاظ على جودة الخضار والفواكه بالسوق

محمد نزال: إسرائيل ستبقى منبوذة والموقف الفلسطيني أفشل &#34;ورشة البحرين&#34;

محمد نزال: إسرائيل ستبقى منبوذة والموقف الفلسطيني أفشل "ورشة البحرين"

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الحسيني: استمرار جرائم الاحتلال بحق القدس يستوجب وقفة عربية وإسلامية جادة

الحسيني: استمرار جرائم الاحتلال بحق القدس يستوجب وقفة عربية وإسلامية جادة

الاحتلال يُفرج عن 10 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن العيسوية والغرامة

الاحتلال يُفرج عن 10 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن العيسوية والغرامة

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط

الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي بلدة الطور في القدس بشروط

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

الاحتلال يُفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

مجدلاني: البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي

مجدلاني: البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي

جمعية المستهلك تدعو للتشدد بالحفاظ على جودة الخضار والفواكه بالسوق

جمعية المستهلك تدعو للتشدد بالحفاظ على جودة الخضار والفواكه بالسوق

التربية تُعلن استقبال الوثائق الجديدة ونشر بيانات المتقدمين بطلبات توظيف

التربية تُعلن استقبال الوثائق الجديدة ونشر بيانات المتقدمين بطلبات توظيف

الخارجية: مطرقة &#34;ديفيد&#34; أجهزت على الادعاءات بشأن دور أمريكي في رعاية السلام

الخارجية: مطرقة "ديفيد" أجهزت على الادعاءات بشأن دور أمريكي في رعاية السلام

منوعات

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : &#34;خليكي في حالك&#34;

ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : "خليكي في حالك"

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

رسالة مبكية من خالد الجندي إلى ريهام سعيد وشريف مدكور

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

ديما بياعة تثير الجدل برقصة جديدة جريئة مع زوجها

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

تامر حسني يُعلّم ابنته العزف على البيانو.. وملامحها تظهر بوضوح

&#34;مخلوق فضائي&#34;.. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

"مخلوق فضائي".. انتقاد جارح لدنيا بطمة يثير غضب الجمهور

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

مذيعة خليجية تُحرج ضيقها بانفجارها ضحكاً عليه

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شاهد: تشييع جثمان عزت أبو عوف.. ولحظة انهيار شقيقته

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

عربي

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت