شؤون فلسطينية

محمد نزال: إسرائيل ستبقى منبوذة والموقف الفلسطيني أفشل "ورشة البحرين"

محمد نزال: إسرائيل ستبقى منبوذة والموقف الفلسطيني أفشل "ورشة البحرين"
القيادي في حماس محمد نزال
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج محمد نزّال، أن غياب الحضور الفلسطيني الرسمي والفصائلي عن "ورشة المنامة"، شكّل لها ضربة، وتسبب في فشلها حتى قبل أن تبدأ.

وقال نزال في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن حجم معارضة التطبيع مع الاحتلال فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وبحرينياً، أرسل رسالة واضحة، أن نبض الأمة ضد التطبيع، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبقى شاذة ومنبوذة، وأن عملية تسويقها، ترفضها الغالبية من شعوبنا العربية والإسلامية.

وأكد أن ورشة البحرين، فشلت فشلاً ذريعاً، وأول مظاهر فشلها الموقف الفلسطيني الموحد منها، مضيفاً أن ثاني مظاهر هذا الفشل هو مقاطعة جهات وازنة دولياً، مثل: الأمم المتحدة، وروسيا والصين، وحضور مستوى منخفض من دول عربية وإسلامية.

وتابع: "أما ثالث مظاهر الفشل، فكان عدم صدور نتائج واضحة ومعلنة بعد انعقاد الورشة، كما أن المعارضة الشعبية الواسعة للورشة، بدءاً من مكان انعقادها في البحرين، ومروراً بدول عربية وإسلامية، يمكن اعتباره رابع مظاهر هذا الفشل".

وأشار نزال إلى أن سلوك الإدارة الأمريكية، برئاسة ترامب والفريق العامل معه، هو سلوك "متعجرف" يقوم على الفرض والإملاء والضغط، وقد ظنوا أن هذا السلوك يمكن أن يأتي بنتائج لهم، ولكن ذلك شكل ردة فعل عكسية، وأفضى إلى فشل الورشة.

وأضاف أن الفريق الذي يرأسه جاريد كوشنير لإدارة ملف التسوية في الشرق الأوسط، يفتقر إلى الخبرة والتجربة، إضافة إلى الجهل بحقائق التاريخ والسياسة، لافتاً إلى أن كوشنير يتعامل مع قضايا الشعوب بمنطق التجارة، وليس بمنطق السياسة.

وأشاد نزال بالموقف الكويتي المتميّز من (صفقة القرن) و"ورشة المنامة"، مضيفاً أن الموقف الكويتي، يثبت للجميع أن رضا الإدارة الأمريكية ليس قدراً محتوماً، وأنه بالإمكان معارضتها، وعدم الانصياع لأوامرها.

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