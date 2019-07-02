شؤون فلسطينية

العالول: صفقة القرن ولدت ميتة والموقف الفلسطيني ثابت برفضها

العالول: صفقة القرن ولدت ميتة والموقف الفلسطيني ثابت برفضها
محمود العالول نائب رئيس حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، على ثبات الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى بـ (صفقة القرن)، وأن هذه الصفقة، قد ولدت ميتة، وأن النضال الفلسطيني، سيبقى مستمرًا حتى تحقيق كامل الحرية للشعب الفلسطيني، بقيام الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967.

جاء ذلك، خلال لقاء العالول، في مكتبه صباح اليوم، بالقنصل البريطاني العام، فيليب هول، حيث جرى خلال اللقاء التباحث في آخر المستجدات والتطورات على الصعيد السياسي.

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