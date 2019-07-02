إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون "قليلوا أدب"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، الإعلامي أحمد الجار الله، إن القضية الفلسطينية لم تعد شأناً عربياً، لافتاً إلى أنه لا أحد عليه أن يخجل من علاقاته مع إسرائيل.
قال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، الإعلامي أحمد الجار الله، إن القضية الفلسطينية لم تعد شأناً عربياً، لافتاً إلى أنه لا أحد عليه أن يخجل من علاقاته مع إسرائيل.
وأضاف الجار الله، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن إسرائيل دولة موجودة بغض النظر عن المتسبب بذلك، متابعاً: "على من نضحك، نحن ندفع الأموال للقدرات الفلسطينية، ويردون علينا بالشتائم وقلة الأدب، ولم يعد التطبيل لفلسطين شيئاً شعبوياً عربياً".
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