إعلامي كويتي للعرب: لا تخجلوا من علاقتكم بإسرائيل والفلسطينيون "قليلوا أدب"

وأضاف الجار الله، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن إسرائيل دولة موجودة بغض النظر عن المتسبب بذلك، متابعاً: "على من نضحك، نحن ندفع الأموال للقدرات الفلسطينية، ويردون علينا بالشتائم وقلة الأدب، ولم يعد التطبيل لفلسطين شيئاً شعبوياً عربياً".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، الإعلامي أحمد الجار الله، إن القضية الفلسطينية لم تعد شأناً عربياً، لافتاً إلى أنه لا أحد عليه أن يخجل من علاقاته مع إسرائيل.