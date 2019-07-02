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دولي

ما سر استخدام الرئيس الروسي كوبه الخاص بقمة العشرين؟

ما سر استخدام الرئيس الروسي كوبه الخاص بقمة العشرين؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثار كوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذى كان يشرب به خلال قمة العشرين، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أحضر بوتين كوباً خاصاً به للقمة، ورفض تناول المشروبات فى أكواب زجاجية، مثل باقى الحاضرين من الرؤساء.

وتم نشر صورة له أثناء رفعه للكوب لتحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذى كان يتناول شرابه فى كأس من الزجاج، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً، وفق موقع (العرب).

وتساءل روادُّ التواصل، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم؟ لكن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي، والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية "خطّ مباشر" على التلفزيون الروسي، بحسب (فرانس برس).

وصرح ديميتري بيكوف، الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس الروسى "يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة".

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