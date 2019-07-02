بعد أشهر من احتجاز جثمانه.. الاحتلال يسلم الشهيد اشتيوي لذويه بغزة

سلم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل اسحاق عبد المعطي اشتيوي (16 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/إيرز، بعد أشهر من احتجازه.





وقال والد الشهيد، عبد المعطي، إنهم تسلموا جثمان نجله ونقلوه إلى مستشفى الشفاء للكشف الطبي تمهيداً لنقله إلى مدينة رفح لتشييع جثمانه.





خاص دنيا الوطناستشهد الطفل اشتيوي على الحدود الشرقية لمدينة رفح عقب إطلاق النار تجاه عدد من الأطفال لدى اقترابهم من السياج الأمني، ما أدى لإصابة اشتيوي حينها بجروح خطيرة استشهد بعدها بأيام.