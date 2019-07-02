الويزر الهدمي يُوجه نداءً للمجتمع الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية بالقدس





واعتبر الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن ما يجري في بلدة العيسوية من هجوم وحشي، يأتي ضمن الهستيريا الإسرائيلية لإحكام السيطرة والقبضة الحديدية على كل مفاصل الحياة في المدينة المحتلة، برعاية أمريكية، وتنفيذ إسرائيلي.







وشدد وزير شؤون القدس على أن هناك انسجاماً بكافة القوى الوطنية والمؤسسات والأطر المقدسية، والتفافاً شعبياً وجماهيرياً كبيراً للوقوف بجانب أبناء شعبنا في العيسوية، وللتصدي لهذا الهجوم الغاشم على البلدة.

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، المجتمع الدولي ممثلاً بالاتحاد الأوروبي، وكل الدول المنضوية تحته، أن تكون أكثر فعالية في لجم هذا الطوفان الإسرائيلي في القدس المحتلة، خاصة في بلدة العيسوية، إلى جانب متابعة كافة قرارات القمم العربية بشكل حثيث؛ ليتم ترجمتها على الأرض والمضي قدماً في دعمالقطاعات الحيوية التي تخدم المقدسيين.