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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع التعليم بفلسطين بقيمة 22 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع التعليم بفلسطين بقيمة 22 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
 تحت رعاية، وحضور رئيس الوزراء، محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم، اتفاقية دعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بقيمة 22 مليون يورو.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، وزير المالية، شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، وعن المانحين ممثل إيرلندا لدى فلسطين، جوناثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين، آنا كايسا هايكنين، ونائب ممثلية النرويج لدى فلسطين، أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين، جوناس بلوم.

وقال رئيس الوزراء: "أقدم الشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي فنلندا وايرلندا والنرويج وألمانيا، على هذا التمويل المشترك لدعم قطاع التعليم بقيمة 22 مليون يورو، حيث يأتي استكمالاً للتمويل لهذه الدول، ليصبح المجموع منذ عام 2010 حوالي 150 مليون يورو".

وأضاف اشتية: "يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم، لأن التعليم بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء".

بدوره، قال كونلون: "يأتي هذا الدعم لتحسين جودة التعليم، من منطلق حق الإنسان في التعليم، والتماشي مع خطط التنمية المستدامة، ولنؤكد على دعمنا لحل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ونتطلع لمزيد من التعاون المشترك في هذا الإطار".

وتعد هذه الاتفاقية، المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بقيمة 22 مليون يورو، حيث تهدف لمواصلة دعم وتطوير وإصلاح قطاع التعليم في فلسطين، بما يتماشى مع أجندة السياسة الوطنية 2017- 2022، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم مع التركيز على التعليم العام.

يذكر، أن برنامج التمويل المشترك، هو آلية تمويل تم إنشاؤها في عام 2010، لتوفير مصدر للتمويل لدعم ميزانية التنمية في وزارة التعليم.

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