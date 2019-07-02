الأحمد: (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة "إسرائيل الكبرى"

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لكل ما يحاك ضد قضيتنا وحقوقنا الوطنية، معتبراً أن ورشة المنامة، هي حلقة من حلقات (صفقة القرن) التي تحاول الإدارة الأمريكية، فرضها على الشعب الفلسطيني، والأمة العربية على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة إسرائيل الكبرى، وفق الحلم الصهيوني.



جاء ذلك، خلال لقاء الأحمد، في سفارة دولة فلسطين في لبنان، رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني، أسامة سعد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات.



وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وخاصة في مدينة القدس.



وشدد الأحمد، على أن شعبنا لن يقبل تمرير مثل هذه الصفقات على حساب حقوقه وثوابته الوطنية، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، أسقط هذه المحاولات المشؤومة قبل أن ترى النور.



بدوره، جدد سعد رفضه وإدانته لـ (صفقة القرن) وخطة التحرك الأمريكي لفرض الاستسلام، مثمناً موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية في تصديهم ودفاعهم عن حقوق شعبنا الفلسطيني.



وأكد سعد، التفاف جميع الأحرار والشرفاء في الأمة العربية، وأنحاء العالم، حول الموقف والحق الفلسطيني الذي يواجه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية في إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني.