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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حملة اعتقالات واسعة، شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشبان الفلسطينيين، طالت بحسب المصادر 34 فلسطينياً.

ففي بلدة جيوس، قضاء قلقيلية، شن الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات، أسفرت عن اعتقال الشابين يوسف سمحة، وزياد حرامي، وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال لمنزلهما.

كما واقتحم الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، وأسفر الاقتحام عن اعتقال الشاب إبراهيم هشام دوابشة، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والتنكيل به، وجرى مداهمة منازل أخرى لغايات التخريب فقط، وشهدت بلدة عورتا، قضاء مدينة نابلس اعتقال الشاب علي لولح، في حين جرى اعتقال الشاب عبد الله طارق دويكات من منطقة بلاطة البلد في مدينة نابلس.

إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال من بلدة بيرزيت رئيس مجلس الطلبة السابق عن الكتلة الإسلامية أسامة الفاخوري، نجل الأسيرة لمى خاطر، وذلك تزامناً مع بقاء أيام قليلة على حرية والدته.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمد نخلة من سكان مخيم الجلزون، قضاء مدينة رام الله، والأسيرين المحررين براء عاصي ومعاذ عابد من مدينة رام الله، وهما طالبان ناشطان في الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، حيث يعمل معاذ عابد، كمنسق في الكتلة الإسلامية، في حين يشغل الشاب عاصي منصب العلاقات العامة في مجلس الطلبة، كما اعتقل الاحتلال الطلبة، أمير عدنان، وعز الدين حسونة، وبلال حامد.

وفي سياق متصل، شهدت بلدة العيساوية مساء أمس على اعتقال قرابة الـ 15 شاباً من سكان حي الطور في كمينٍ نصب لهم، وجرى نقلهم إلى مركز تحقيق المسكوبية، واعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر محمد جمال العمور، والشاب علي طقاطقة من مدينة بيت لحم.

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