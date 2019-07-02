الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة





وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد.





رام الله - دنيا الوطندانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبة، وعضوية القاضي بسام زيد، ومحمد وزوز، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ع، ع) بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.