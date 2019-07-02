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شؤون فلسطينية

مجمع ناصر الطبي يُنهي استعداداته لانطلاق المؤتمر التاسع للباطنة

مجمع ناصر الطبي يُنهي استعداداته لانطلاق المؤتمر التاسع للباطنة
رام الله - دنيا الوطن
أنهى مجمع ناصر الطبي كافة استعداداته لتنظيم المؤتمر العلمي التاسع لأمراض الباطنة، الذي سيعقد في فندق المشتل شمال غزة، بعنوان "التحدي في الحصول على المعرفة"، في الفترة من 5 وحتى 7 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور علاء الدين المصري، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة واسعة من أطباء واختصاصي الباطنة من كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، ومن الداخل الفلسطيني، والقدس المحتلة، وسيعرض 37 ورقة علمية، تتضمن عرض أبحاث علمية، تم إنجازها في قطاع غزة وورشة طبية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية "نادرة" من داخل المستشفيات بالقطاع وخارجه، وكما سيكون هناك عرض لآخر التطورات في طب الباطنة، والدليل الارشادي، وسيكون هناك مشاركة بالحضور والمحاضرات لطلبة كليات الطب في الجامعات الفلسطينية بغزة.

وأوضح رئيس المؤتمر، بأنه قد وضعت العديد من الأهداف التي نطمح لتحقيقها ومنها: الحفاظ على استمرارية هذا المحفل الطبي السنوي، الذي يجمع أطباء الباطنة بشتى تخصصاتها، ويعتبر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، وعرض كل ما هو جديد في مجال الباطنة، وتم الالتزام بإعطاء الأولوية لأوراق العمل البحثية التي تخدم القطاع الصحي، وتقدم قاعدة مهمة من المعلومات الطبية.

وقد تقدم المصري بالشكر والتقدير لكافة لجان المؤتمر التحضيرية والعلمية والإعلامية، وكما شكر الشركات الراعية ممثلة في شركة (نوفارتس)، و(شركة القدس للأدوية ومستحضرات التجميل)، و(شركة دار الشفاء للأدوية)، "الراعي البلاتيني"، والشركة المتطورة "الراعي الذهبي" و(شركات بيرزيت للأدوية)، و(بيت جالا للأدوية)، و(ميجافارم لصناعة الأدوية)، "الراعي الفضي"، وثمن عالياً مشاركة أطباء اتحاد فلسطينيين فرع ألمانيا.

وأضاف الدكتور المصري، أن الجهود الإعلامية والتكنولوجية، لها دور كبير في إنجاح المؤتمر، داعياً كافة وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المؤتمر، لما في ذلك من إبراز للجهود العلمية الواضحة في المجال الطبي لقطاع غزة، وقدم شكراً لشركه (فيوجن) لخدمات الإنترنت "الراعي التكنولوجي" للمؤتمر؛ لمساهمتها في نجاح الحدث العلمي الأكبر على مستوى قطاع غزة.

 

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