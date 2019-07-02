اليوم.. حزب العمل الإسرائيلي يختار زعيماً جديداً

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رام الله - دنيا الوطن

يجري حزب العمل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات داخلية يشارك فيها نحو 6500 من أعضائه لاختيار زعيم جديد له.



ويتنافس ثلاثة أشخاص على منصب زعامة الحزب هم، عمير بيرتس، وايتسيك شمولي، وستاف شافير، وفق صحيفة (القدس).



وسيحدد اختيار رئيس الحزب الجديد مستقبل حزب العمل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفقًا لصحيفة (هآرتس).



وفي الجولة الأولى، يجب أن يحقق المنافس الذي سيصل لزعامة الحزب نسبة 40%، فأكثر، وفي حال فشل أي مرشح لذلك، سيتم إجراء جولة ثانية في غضون أسبوع.