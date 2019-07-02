الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

رام الله - دنيا الوطن

دعت السفارة الأمريكية في السودان، إلى محاسبة المجلس العسكري السوداني، وذلك على خلفية قتل المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية.







ودعت السفارة إلى "التوصل إلى اتفاق على الفور حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني".

وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان لها: إن "استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، أمر يستحق الشجب، ويجب أن تُحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج".وأضاف البيان: "أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في أول أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون".