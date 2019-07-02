الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أن الجيش واللجان الشعبية، أطلقت أربعة صواريخ من طراز (زلزال1) على تجمعات القوات قوى العدوان في مركز الربوعة بمدينة عسير.





وحسب القناة، فقد نفذت الجماعة عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي، ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم".





وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، أعلن استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف كا-2.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، إطلاق أربعة صواريخ على قوات سعودية، في مركز الربوعة، وتنفيذ عملية هجومية في مدينة عسير، جنوب غربي السعودية.وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إصابة تسعة مدنيين في الهجوم الذي نفذته جماعة (أنصار الله) على مطار أبها الدولي، مؤكداً أن الإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة.