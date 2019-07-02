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الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية في تموز

الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية في تموز
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، أن 5 وفود طبية دولية متخصصة في مجالات مختلفة، ستعمل الشهر الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وحدة التعاون الدولي، أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأشارت إلى أن وفداً طبياً أمريكياً متخصصاً في مجال مناظير المفاصل، سيعمل في مستشفى جنين الحكومي من تاريخ 15 إلى 17 تموز/ يوليو، فيما سيعمل وفد تشيلي متخصص في طب عظام الأطفال في مستشفى الخليل الحكومي من تاريخ 18 إلى 22 تموز/ يوليو، وسيعمل بعدها في مستشفى جنين الحكومي من تاريخ 23 إلى 27 تموز/ يوليو.

وتابعت الوزارة أن وفداً طبياً أمريكياً متخصصاً في مجال العيون وأمراض الشبكية، سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس من 20 إلى 25 تموز/ يوليو، فيما سيعمل وفد أمريكي آخر متخصص في جراحة الأسنان في مستشفى بيت جالا الحكومي في الفترة
ما بيت 25 تموز/ يوليو إلى 4 آب/ أغسطس، إضافة إلى وفد تمريضي، سيعمل في مجمع فلسطين الطبي من تاريخ 8 تموز/ يوليو، ولغاية 2 آب/ أغسطس.

وأوضحت الوزارة، أن على المهتمين بالاستفادة من خدمات هذه الوفود، مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثالثة ظهراً، قبل تواريخ بدء عمل الوفود.

يشار إلى أن الوزارة، تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات، ومن مختلف دول العالم.

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