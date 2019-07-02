خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة أشخاص أحدهم من بلدة الرامة، والآخرون من يركا بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لجريمتي إطلاق نار منفصلتين، فجر اليوم الثلاثاء.



وعلم أن شاباً أصيب في الرامة بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر استهدافه بجريمة إطلاق نار خلال تواجده في حفل زفاف بالبلدة، وقد أحيل على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وأسفرت جريمة إطلاق نار أخرى عن إصابة 4 شبان (25، 24، 20 و17 عاماً) من بلدة يركا بجروح متفاوتة، نقلوا على أثرها على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.



وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المصابين الأربعة، كانوا يعانون من جروح في القسم العلوي من أجسادهم، وقد وصفت إصابة أحدهم بالمتوسطة بينما الآخرون بالطفيفة.



هذا، وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمتين، في الوقت الذي لم تبلغ فيه عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في أي منهما.