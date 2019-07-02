ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى 11 أسيراً

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء: إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، ارتفع إلى 11 أسيراً بعد دخول ثلاثة أسرى جدد أمس للإضراب.





وبينت الهيئة، أن كل من الأسيرين محمد نضال أبو عكر ومحمد عطية الحسنات من مخيم دهيشة قضاء بيت لحم، والأسير حذيفة حلبية من بلدة ابو ديس قضاء القدس، قد شرعوا أمس الاثنين 1/7/2019 بإضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في (سجن النقب الصحراوي).





ولفتت، إلى أن كلاً من الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (17) يوماً.





فيما يواصل 5 أسرى من محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 9 أيام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، وغضنفر أبو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، إضافة للأسير سائد زهران (31 عاماً).





كما لفتت، إلى أن الأسرى المضربين يعانون من تفاقم في أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل.





وأكدت الهيئة، "أن ازدياد أعداد المضربين عن الطعام، مؤشر واضح على تزايد موجة الاحتجاجات في صفوف الأسرى على هذا الاعتقال الجائر والمسلط على رقاب مئات المعتقلين الإداريين، الذين يزج بهم داخل السجون الإسرائيلية، دون أسباب أو توجيه لوائح اتهام.





يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وصل إلى 500 معتقل.

رام الله - دنيا الوطن