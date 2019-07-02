الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

قالت وزارة الأوقاف: إن الاحتلال منع خلال الستة شهور من هذا العام، رفع الأذان 294 وقتًا، علماً أن شهر حزيران/ يونيو منع الاحتلال رفع الأذان خلاله 51 وقتًا في المسجد الإبراهيمي.





كما أقدم مستوطن على قطع شجرة زيتون معمرة من ساحته الخارجية، واعتدى آخرون من المستوطنين على صلاحيات موظفي الحرم، وقاموا بتركيب جبة حجر وخلع لبلاط قديم أمام اليوسفية في الساحات الخارجية.





واعتدت قوات الاحتلال بقوة على مسيرة ذكرى مجزرة الحرم وفرقت المواطنين بالقوة.





ورصدت العلاقات العامة بالوزارة، قيام مستوطنين بإضرام النار بالشمع بجوار المسجد الإبراهيمي من الجهة الشرقية، ما نتج عنه تشوه بالجدار، ودخول الدخان لجميع أروقة المسجد.

رام الله - دنيا الوطن