كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، نشرة توضح فيها الحركة المرورية في جميع محافظات قطاع غزة، من الشمالإالى الجنوب.



وأكدت الإدارة العامة، أن الحركة المرورية، نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية بقطاع غزة، مطالبة قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.



وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة منسابة بشكل اعتيادي في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين.



وطالبت، الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة، أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مذكرة أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تُعرض الجميع للخطر.



وقالت الإدارة: "في حالة وقوع الحوادث، يجب المبادرة بتحريك السيارة، لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وأشارت إلى أنه سُجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، سبعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.