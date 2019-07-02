شؤون فلسطينية

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، نشرة توضح فيها الحركة المرورية في جميع محافظات قطاع غزة، من الشمالإالى الجنوب.

وأكدت الإدارة العامة، أن الحركة المرورية، نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية بقطاع غزة، مطالبة قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.

وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة منسابة بشكل اعتيادي في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين.

وطالبت، الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة، أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مذكرة أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تُعرض الجميع للخطر.

وقالت الإدارة: "في حالة وقوع الحوادث، يجب المبادرة بتحريك السيارة، لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

وأشارت إلى أنه سُجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، سبعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

أخبار ذات صلة

الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية في تموز

الصحة: المستشفيات الحكومية تستقبل 5 وفود طبية دولية في تموز

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى 11 أسيراً

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى 11 أسيراً

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

بسبب حفريات الاحتلال.. عشرات المنازل والمنشآت بسلوان مهددة بالانهيار

بسبب حفريات الاحتلال.. عشرات المنازل والمنشآت بسلوان مهددة بالانهيار

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

&#34;التربية&#34; و&#34;التنمية المستدامة&#34; تعلنان الفائزين بمسابقة البرمجة

"التربية" و"التنمية المستدامة" تعلنان الفائزين بمسابقة البرمجة

عيسى: المستوطنات أخطر أساليب تفريغ القدس

عيسى: المستوطنات أخطر أساليب تفريغ القدس

منوعات

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

الحكومة العراقية تأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي

الحكومة العراقية تأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي