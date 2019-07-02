من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز)، أن شخصيتين دوليتين وصلتا صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر المعبر شمالي قطاع غزة.
وفي التفاصيل، فقد أكد المكتب الإعلامي، وصول وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قطاع غزة، عبر المعبر.
إلى ذلك، وصل نيكولاس جيري، القنصل الفرنسي، بالإضافة إلى الوفد المرافق له إلى قطاع غزة، عبر المعبر.
أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز)، أن شخصيتين دوليتين وصلتا صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر المعبر شمالي قطاع غزة.
وفي التفاصيل، فقد أكد المكتب الإعلامي، وصول وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قطاع غزة، عبر المعبر.
إلى ذلك، وصل نيكولاس جيري، القنصل الفرنسي، بالإضافة إلى الوفد المرافق له إلى قطاع غزة، عبر المعبر.
وفيما يتعلق بحركة المغادرة، أفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون، بأنه تم مغادرة حافلة جسر الكرامة، والتي تقل 67 مواطناً من قطاع غزة.
وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق، بأن زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، قد تأجلت، وأن هناك توقعات بوصوله يوم الخميس.
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