من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

وفيما يتعلق بحركة المغادرة، أفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون، بأنه تم مغادرة حافلة جسر الكرامة، والتي تقل 67 مواطناً من قطاع غزة.













وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق، بأن زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، قد تأجلت، وأن هناك توقعات بوصوله يوم الخميس.