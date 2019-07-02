الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة، أن الفحوصات المخبرية، أشارت إلى خلو مياه مردا شمال سلفيت حالياً من أي ملوثات، حيث باتت آمنة وصالحة للشرب.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن فحوصات يومية كانت تجرى لمياه الشبكة في القرية بعد تعقيمها، حيث تم التأكد من خلوها من الملوثات، وذلك بعد موجة التسمم التي شهدتها القرية، والتي كان سببها تلوث مياه الشرب.



وأشادت الوزارة بتظافر جهود المحافظة والمجتمع المدني والمؤسسة الأمنية والمجلس القروي؛ للسيطرة على مشكلة تلوث المياه، كما أشادت بجهود الطواقم الطبية التي عملت على مدار الساعة لاستقبال وعلاج المرضى المصابين بالتسمم في عيادة القرية، والمستشفى الميادني، الذي أقيم بتوجيهات وزيرة الصحة د. مي الكيلة.



وتابعت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة تسمم جديدة في القرية منذ منتصف الأسبوع الماضي.