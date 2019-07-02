شاهد: ترامب يُقدم ابنته ووزير خارجيته بـ "الجميلة والوحش"

وكان ترامب يقدم الثنائي أثناء حديثه أمام مجموعة من أفراد سلاح الجو في قاعدة "أوسان" الجوية في بيونجتايك، بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول، عندما أشار إلى حكاية قديمة قدم الزمن.





وكان ترامب عائداً إلى واشنطن، الأحد، بعد رحلة مدوية شرقاً لحضور قمة العشرين في اليابان.





رام الله - دنيا الوطنقارن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنته إيفانكا ووزير خارجيته مايك بومبيو بـ"الجميلة والوحش"، أبطال إحدى أشهر قصص الأطفال الخيالية المعروفة في الكثير من الثقافات حول العالم.ورحب ترامب بمايك بومبيو وإيفانكا، التي تعمل مستشارة لوالدها على المنصة قبل أن يوجه حديثه للحشد، بينما تعالت هتافات المجتمعين، كما يظهر في فيديو، بثته شبكة (فوكس نيوز).وقال ترامب: "مايك بومبيو موجود هنا، أين مايك؟، وهل تعرفون من لدي هنا أيضا؟ هل سمع أحد عن إيفانكا؟ حسناً، تعالي إيفانكا، تعالي سوف تسرق العرض يا لهما من ثنائي جميل الجميلة والوحش".وقبل ساعات قليلة، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي حالي يمشي على أرض كوريا الشمالية، عندما التقى الزعيم كيم جونج أون في الجانب الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل الشمال والجنوب.