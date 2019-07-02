مرتدياً الـ "كيباه" اليهودية.. وزير مسلم يزور حائط البراق

الوزير البريطاني المسلم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أجرى زيارة لحائط البراق في المسجد الأقصى برفقة عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإسرائيلية، وذلك في إطار زيارته لإسرائيل.



وأوضحت القناة، أن الحديث يدور عن وزير مسلم، وينتمي لعائلة مسلمة، حيث إن هذه الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول رفيع في الحكومة البريطانية منذ أكثر من 19 عاماً.



وأظهرت صور نشرها صحفي إسرائيلي، ساجي جاويد، وهو يزور الحائط مرتدياً الـ "كيباه" (القبعة التي يرتديها المتدينون اليهود).



ونشر الصحفي الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته على موقع (تويتر) قال فيها: "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، هو من أصل إسلامي زار حائط المبكى في القدس في إطار زيارته لإسرائيل".



وتابع الصحفي الإسرائيلي: "الوزير ساجي قال: إن والده كان يؤمن بالتعايش بين اليهود والمسلمين، وأضاف "نثمن للغاية التراث اليهودي""، على حد تعبيره.