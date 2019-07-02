مقتل نحو 18 شخصاً جراء انهيار جدار بالهند بسبب الأمطار الغزيرة

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم، فجر اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار جدار من جراء أمطار موسمية غزيرة، هطلت على العاصمة المالية للهند مدينة مومباي.



وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث في السلطة المحلية في مومباي، تاناجي كامبل: "إن 69 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، مضيفاً أن الحادث وقع قرابة الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي في حي فقير"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وجرت المأساة في الوقت الذي شهدت فيه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى توقف الحركة فيها بصورة شبه تامة.



وأعلنت السلطات المحلية الثلاثاء يوم عطلة رسمية في المدينة، ونصحت سكانها جميعاً بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق المدارس والجامعات في مومباي، كما جرى تحويل مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار مومباي الرئيسي.



وبلغ معدل الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء عديدة من مومباي ليل الاثنين- الثلاثاء، حوالي 100 ملليمتر، مما أدى إلى فيضانات غمرت المناطق المنخفضة من المدينة.



وغالبا ما تغمر المياه شوارع مومباي في موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر من يونيو/ حزيران، وحتى أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر، وهي الفترة السنوية التي تشهد فيها الهند هطول أكبر نسبة من الأمطار.