عربي

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز قطر للاستثمار: إن صندوق الثروة السيادي القطري ومجموعة "دوغلاس إيميت" الأمريكية، استحوذا على مشروع عقاري بقيمة 365 مليون دولار في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

وذكر الصندوق السيادي القطري، في بيان، أن الصفقة تتعلق بالاستحواذ على مجمع سكني يدعى "ذا جليندون"، يقع في ويستوود بولاية كاليفورنيا، يضم 350 شقة ومساحات للتجزئة تبلغ نحو 50 ألف قدم مربعة، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف البيان، أن جهاز قطر للاستثمار و"دوغلاس إيميت" استحوذا حتى الآن على تسعة مبان إدارية في لوس أنجلس، لكن الصفقة الجديدة تمثل أول استثمار عقاري سكني في شراكتهما.

وعلق الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور آل محمود، على الصفقة قائلاً: إن هذا يؤكد طموح الصندوق السيادي لزيادة استثماراته الأمريكية بصورة كبيرة، وثقته في الإمكانات الطويلة الأجل، التي تعرضها لوس أنجلس وولاية كاليفورنيا.

وتدير قطر، التي تستمد ثروتها من صادرات الغاز الطبيعي المسال، الأكبر من نوعها في العالم، أصولاً تقارب قيمتها 300 مليار دولار، عبر صندوقها السيادي.

وكان جهاز قطر للاستثمار قال: إنه يتطلع لإعادة التوازن إلى محفظته بتقليص تركيزه على أوروبا من أجل الاستثمار بكثافة أكبر في الولايات المتحدة، مستهدفاً الوصول إلى ما قيمته نحو 45 مليار دولار من الأصول الأمريكية على مدى السنتين المقبلتين، مقارنة مع حوالي 30 مليار دولار حالياً.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

الحكومة العراقية تأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي

الحكومة العراقية تأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي

لماذا زار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات سراً الأحد الماضي؟

لماذا زار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات سراً الأحد الماضي؟

نجل السبسي يكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته لمهامه الرئاسية

نجل السبسي يكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته لمهامه الرئاسية

الحوثيون يستهدفون مجدداً مطار أبها السعودي وإصابة هنديًا

الحوثيون يستهدفون مجدداً مطار أبها السعودي وإصابة هنديًا

الرئيس التونسي يغادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية ويستأنف العمل هذا الأسبوع

الرئيس التونسي يغادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية ويستأنف العمل هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

خمس إصابات في جريمتي إطلاق نار بالرامة ويركا

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى 11 أسيراً

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى 11 أسيراً

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

الاحتلال منع رفع الأذان 294 مرةً بالإبراهيمي خلال ستة أشهر

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

كيف كانت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

من الشخصيات الدولية التي وصلت لغزة عبر معبر (إيرز) اليوم الثلاثاء؟

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

الصحة: مياه قرية مردا آمنة وصالحة للشرب

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

مجدلاني: لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة إدارة بهذا الغباء

&#34;التربية&#34; و&#34;التنمية المستدامة&#34; تعلنان الفائزين بمسابقة البرمجة

"التربية" و"التنمية المستدامة" تعلنان الفائزين بمسابقة البرمجة

منوعات

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها بسبب ما تعرضت له بسببها

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الولايات المتحدة تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

الحوثيون يستهدفون قوات سعودية بأربعة صواريخ

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

استثمار قطري جديد في الولايات المتحدة

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت