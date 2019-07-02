شؤون فلسطينية

مصادر لـ"دنيا الوطن": الوفد الأمني المصري يُؤجل زيارته لغزة لأسباب تتعلق به

مصادر لـ"دنيا الوطن": الوفد الأمني المصري يُؤجل زيارته لغزة لأسباب تتعلق به
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفادت مصادر مُطلعة لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، أعلن عن تأجيل زيارته بشكل رسمي، إلى قطاع غزة، وذلك لأسباب خاصة بالوفد نفسه، وليس لها علاقة بالجانب الفلسطيني.

وقالت المصادر: "تم تأجيل زيارة الوفد المصري، وليس إلغاءها، حيث كانت هناك متابعة معه، وبالتالي في الغالب يمكن أن يأتي يوم الخميس، برفقة وكيل جهاز المخابرات المصرية، أيمن بديع".

يذكر، أن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الزيارة المرتقبة لوفد جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ستكون منتصف هذا الأسبوع، وستركز على تفاهمات التهدئة وتثبيتها وما تم تنفيذه، والبنود التي تراوح مكانها، بالإضافة إلى مواضيع تقليصات مساحة الصيد ببحر غزة، والسولار القطري، المشغل لمحطة توليد الكهرباء.

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