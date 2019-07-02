بأوامر ترامب.. دبابات حقيقية وسط واشنطن لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دبابات حقيقية ستُعرض لأول مرة في واشنطن في إطار الاحتفالات بيوم الاستقلال، يوم الرابع من الشهر الجاري.





وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "سيكون الرابع من الشهر الجاري في واشنطن يوماً ممتازاً، هذا لم يحدث بعد، سيكون خاصاً، سيكون لدينا طائرات في السماء، وأفضل مقاتلات في العالم، وطائرات أخرى أيضاً، وستعرض الدبابات في الشارع".







وأضاف ترامب: "يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها، لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة، ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز (شيرمان) وأحدث دبابات من طراز (أبرامز).استخدمت دبابات شيرمان في الحرب العالمية الثانية، وتوقف إنتاجها في عام 1945.