الاحتلال يعتقل شاباً جنوب شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد جمال العمور (20 عاماً)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يشار إلى أن بلدة تقوع، تتعرض منذ فترة لاقتحامات متكررة من قبل الاحتلال، تخللها دهم المنازل واعتقال عدد من الفتية والشبان، وتسليم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.