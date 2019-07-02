(أونروا) تبدأ بصرف مبلغ 150 دولاراً للأسر الفلسطينية الفقيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنها بدأت صباح اليوم الثلاثاء، بصرف مبلغ 150 دولاراً للأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وبينت الوكالة في تصريح لها، أن المبلغ هو عبارة عن عِيدية مقدمة من سلطنة عمان، لنحو ثلاثة آلاف أسرة فقيرة في قطاع غزة، مصنفة تحت خط الفقر.



وأشارت الوكالة في تصريحها، إلى أن الأسر الفقيرة المستهدفة من المبلغ، هم أصحاب الكابونة الصفراء، منوهة إلى أن عملية الصرف ستكون في فروع بنك فلسطين.