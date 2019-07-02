ترامب يُوجه رسالةً للرئيس الجزائري المؤقت

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رسالة للرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر صالح، أعرب فيها عن استعداده لتوسيع التعاون بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إن الرسالة جاءت بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ 57 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، الموافق 5 تموز/ يوليو من كل عام.



وأعرب ترامب، عن ارتياحه لمواصلة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، بما في ذلك تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة وتوسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة.



وأضاف ترامب في الرسالة، أن "الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر، ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى، حيث حاربنا معاً الإرهاب، وقمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية والثقافية وتوسيع تعاوننا الاقتصادي".



وأشاد الرئيس الأمريكي، بدور الجزائر في منطقة شمال إفريقيا بالقول: "أقدر أيما تقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل إيجاد الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة، وذلك من مالي إلى ليبيا".