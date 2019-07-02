روسيا تختبر بنجاح مضاداً جديداً للصواريخ في كازاخستان





وقال المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي والدفاعات المضادة للصواريخ في القوات الفضائية الجوية الروسية، العقيد بافل كوزمين: إن الصاروخ المضاد للصواريخ الجديد، أثبت بعد سلسلة من الاختبارات، بشكل وثيق خصائصه المحددة، وأصاب هدفه بنجاح.

رام الله - دنيا الوطنأجرت القوات الفضائية الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، تجربة أطلقت خلالها صاروخاً جديداً من منظومة "الدرع الصاروخية" في ميدان الاختبارات "ساري شاغان" في كازاحستان.وكانت آخر تجربة للصاروخ المضاد الجديد، أجريت في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، في حين دخلت منظومة الدفاع الصاروخية الخدمة في القوات الفضائية الجوية الروسية، وهي مصممة للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.