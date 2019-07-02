شاهد: رفع صور الأمير الصباح ومرزوق الغانم وسط مدينة غزة

رفع فلسطينيون في قطاع غزة، أمس الإثنين، صور عملاقة لقادة كويتيين، بسبب مواقفهم المؤيدة للقضية الفلسطينية، ورفضهم للتطبيع مع إسرائيل، والتي تجلت مؤخرًا بالرفض الكامل لحضور مؤتمر البحرين.

ورُفعت صور أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على رمزون السرايا وسط مدينة غزة، وكتب عليها "شكرًا الكويت سلطة برلمان شعب".

ويُرفع عادة صور كبيرة لزعماء وقادة عرب ومسلمين، في هذا المكان، حيث رُفع قبل ذلك صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت بلدية يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، قررت تغيير اسم أحد شوارعها من "البحرين" إلى مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن