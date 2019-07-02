لماذا زار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات سراً الأحد الماضي؟

يسرائيل كاتس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها رسمياً بالإمارات، قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس إلى أبو ظبي أمس الأحد، والتقى خلالها مسؤولين إماراتيين.



وحسب الصحيفة، فإن كاتس قام بزيارة إلى أبو ظبي، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وأجرى عدة لقاءات، بينها لقاء مع مسؤول كبير في الإمارات.



وأشارت إلى أن الحكومة والصحف الإماراتية الرئيسية، تجاهلت خبر الزيارة، أو الإعلان عنها مسبقاً أو مناسبتها، أو لقاء كاتس بالمسؤولين الإماراتيين، أو نقل صور تجول الوزير الإسرائيلي بمسجد الشيخ زايد.



وأوضح بيان للخارجية الإسرائيلية، أن كاتس اجتمع مع مسؤول إماراتي كبير، دون ذكر اسمه، حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات.



وحسب البيان، فقد بحث كاتس الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين، والحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران، وتطويرها للسلاح النووي والصواريخ ودعمها لـ"العنف والإرهاب" ضد المصالح الإقليمية.



وأشار البيان إلى أن الوزير الإسرائيلي، تطرق لمبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تشتمل على اتصال اقتصادي واستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن وشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط.



والتقى كاتس هناك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، قائلاً: "أنا متحمس للوقوف هنا في أبوظبي لتمثيل مصالح إسرائيل في دول الخليج العربي".



وأضاف: "سأستمر بالعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع مع الدول العربية، وذلك بناء على قدرات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية".