ترامب للإيرانيين: تلعبون بالنار

من ناحيته، قال البيت الأبيض: "ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يُغير قادته مسارهم، والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية".





وأضاف: "كان من الخطأ في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى، وعلينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي، والتي تمنع إيران من أي تخصيب لـ (اليورانيوم)".





وأكّد البيت الأبيض في بيانه استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة أقصى الضغوط على طهران، طالما أنّ قادتها لا يغيّرون طريقة عملهم، مشدداً على أنّه يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حداً لطموحاته النووية وسلوكه الضار.

رام الله - دنيا الوطنحذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، مشيراً إلى أنها تلعب بالنار، بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المُخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.وقال ترامب، وفق (سكاي نيوز عربية)، الثلاثاء: إن إيران تعرف ماذا تفعل، وأعتقد أنهم يلعبون بالنار، مؤكداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة أقصى الضغوط على الجمهورية الإسلامية لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.