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شؤون فلسطينية

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال طولكرم

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال طولكرم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل صباح اليوم الثلاثاء، مصرعه، إثر غرقه في مسبح، يعود لأحد منازل أقربائه شمال طولكرم.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن طفلاً يبلغ من العمر (سنتين) من سكان بلدة عتيل شمال طولكرم، لقي مصرعه، بعد غرقه في مسبح داخل منزل عمه، مضيفاً: أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق.

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