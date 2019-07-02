مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال طولكرم





رام الله - دنيا الوطنلقي طفل صباح اليوم الثلاثاء، مصرعه، إثر غرقه في مسبح، يعود لأحد منازل أقربائه شمال طولكرم.وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: إن طفلاً يبلغ من العمر (سنتين) من سكان بلدة عتيل شمال طولكرم، لقي مصرعه، بعد غرقه في مسبح داخل منزل عمه، مضيفاً: أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق.