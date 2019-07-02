نجل السبسي يكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته لمهامه الرئاسية

رام الله - دنيا الوطن

قال نجل الرئيس التونسي قايد السبسي، حافظ السبسي، إن رئيس الجمهورية تماثل للشفاء، مشيراً إلى أنه بصحة جيدة، ستمكنه من الرجوع ومزاولة عمله في قصر قرطاج كالمعتاد الأسبوع الجاري.



وأضاف السبسي، وفق وكالة (رويترز)، الثلاثاء، أن الرئيس الباجي قائد السبسي غادر المستشفى العسكري، وفي الأيام المقبلة يعود إلى نشاطه" .وفي السياق ذاته أطلقت مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من السياسيين في تونس حملة للمطالبة بالشفافية في التعاطي مع حالة الرئيس الصحية، الذي أدخل المستشفى الخميس الماضي، ولم تقدم تفاصيل حول "الوعكة الصحية الحادة" التي ألمت به.كما طالب سياسيون ومن بينهم النائب غازي الشواشي، والأمين العام لحزب الشعب القومي، زهير المغزاوي، بالشفافية في ملف صحة الرئيس.