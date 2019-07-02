بلدية غزة تُصدر بيانًا حول الباعة المتجولين

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رام الله - دنيا الوطندعت بلدية غزة، الباعة المتجولون في الشوارع والأحياء إلى خفض مستوى مكبرات الصوت التي يستخدمونها للترويج عن بضائعهم، والتي تتسبب بإزعاج المواطنين، لاسيما فئة كبار السن والمرضى، وفئات المجتمع الأخرى.وأوضحت البلدية، أن المئات من الشكاوى، يتقدم بها المواطنون شهرياً، وترد للبلدية بخصوص أصوات المكبرات التي يستخدمها الباعة، وكانت البلدية تعمل من خلال دائرة النظام والانضباط على الحد من الظاهرة والتقليل من آثارها.وبينت البلدية، أنها نشرت منشورات توعوية، تتضمن وجوب خفض مستوى صوت مكبرات الصوت وعدم استخدامها في أوقات ماقبل الساعة 10 صباحاً ومابعد الساعة 10 ليلاً.وذكرت البلدية، أن الحد المسموح به هو 60 (ديسبل) ويستخدم الباعة المتجولون نحو 100 إلى 120 ديسبل مما يتسبب في حالات إزعاج للمواطنين لاسيما في الأحياء عالية الكثافة السكانية والمكتظة بالسكان.ونوهت البلدية إلى أنه سيتم التنسيق مع دوائر الشرطة المختصة في عملية ضبط المخالفين، وإلزامهم بضرورة الالتزام بعد رفع الصوت ومخالفة النظام وضرورة الالتزام بالإرشادات.وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة التعاون مع البلدية لإلزام المخالفين، والإبلاغ عن أي شكوى على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى الخاصة بالبلدية ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية، وتطبيق بلدية غزة هاشم على الهواتف الذكية، وتطبيق (واتسآب) على الرقم