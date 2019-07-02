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عربي

الحوثيون يستهدفون مجدداً مطار أبها السعودي وإصابة هنديًا

الحوثيون يستهدفون مجدداً مطار أبها السعودي وإصابة هنديًا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة، شنه المسلحون الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان: إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة تسعة أشخاص من المدنيين، بينهم ثمانية سعوديين، وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة"، وفق (روسيا اليوم).

وحمل المالكي الحوثيين المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، قائلاً: "الحوثيون مستمرون بممارساتهم باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأشار المالكي، إلى أن إعلان وسائل إعلام الحوثي مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل باستخدام طائرة بدون طيار مسيرة، يمثل اعترافا ًصريحاً باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب، حسب قوله.

وشدد المالكي، على أن هذه الممارسات من قبل الحوثيين "وبقدرات نوعية متقدمة"، "يثبت تورط إيران بدعم الحوثيين، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القراران 2216، 2231".

وأكد التحالف في ختام بيانه، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الممارسات، بما يكفل حماية المدنيين، وستتم محاسبة تلك العناصر عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جهتها، أكدت إدارة مطار أبها الدولي في السعودية، أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر، وأن الحركة اعتيادية في المطار وداخل الصالات.

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