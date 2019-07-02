أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الثاني من تموز/ يوليو، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.
الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الثاني من تموز/ يوليو، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.
الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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