أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

العملات

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الثاني من تموز/ يوليو، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.



الدينار الأردني: 5.07 شيكل.



اليورو الأوروبي: 4.06 شيكل.



الجنيه المصري: 0.20 شيكل.