(فتح) تقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على نتائج الانتخابات المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف القيادي في حركة فتح، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للعلاقات الدولية، نبيل شعث، عن مقترح قدمته حركته لحركة حماس بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.





وقال شعث، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن فتح قدمت عبر مصر، مقترحاً لحركة حماس، يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أولاً ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.





وأوضح شعث، أن المقترح يفضي إلى مشاركة الفصائل الفلسطينية بالانتخابات المقبلة، على أن يتم تشكيل الحكومة وفق النسبة التي يحصل عليها كل فصيل في الانتخابات، لافتاً إلى أن الشعب هو من سيقرر حجم تواجد كل فصيل بالحكومة المقبلة.







وأضاف شعث: "بدلاً من تشكيل حكومة ائتلافية عبر الحوارات والنقاشات، تجهز للانتخابات ثم نعود مجدداً لتشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك سيؤدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على نتائج الانتخابات".





وأشار شعث، إلى أن المقترح تم تقديمه عبر مصر لحركة حماس، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية لم تتسلم رداً من حماس على المقترح حتى اللحظة.