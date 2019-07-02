شؤون فلسطينية

طالت 22 فلسطينياً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت 22 فلسطينياً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط سلاح "كارلو" وفق ما زعم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الاثنين، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب أمام خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية، فيما اعتقل "مستعربون" طفلين في مخيم شعفاط وسط القدس، وسط مواجهات أسفرت عن اصابات بالاختناق بالغاز السام والمدمع، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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