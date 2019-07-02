شاهد: بسبب غاز "السارين" القاتل.. إخلاء بعض مباني (فيسبوك) في كاليفورنيا











رام الله - دنيا الوطنأُخلي العديد من المباني في المقر الرئيسي لشركة (فيسبوك) في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا بعد أن نبهت إحدى الآلات في منشأة بريد الشركة الموظفين إلى أن الطرد قد يحتوي على غاز "السارين" القاتل.وكشفت الاختبارات الروتينية لغاز "السارين" عن وجود المادة في حقيبة البريد في مكاتب (فيسبوك)، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى المشاركة في عمليات الإجلاء، كما نقل موقع (العربية).وجاءت التصريحات من مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD)، مع وضع حقيبة البريد تحت الحجر الصحي، والذي قال: إنه من الممكن أن يكون الكشف إيجابيًا زائفًا.ووفقًا للمسؤولين، فإنه يجري في الوقت الحالي مراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة، دون ظهور أي من أعراض التعرض لغاز السارين على أي أحد.ولم يستطع مسؤول إدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD) تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير الإخبارية أشارت إلى شخصين.