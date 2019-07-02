عاجل

  • وفاة طفل (سنتين) من سكان بلدة عتيل شمال طولكرم بعد غرقه بمسبح أحد المنازل

دولي

شاهد: بسبب غاز "السارين" القاتل.. إخلاء بعض مباني (فيسبوك) في كاليفورنيا

شاهد: بسبب غاز "السارين" القاتل.. إخلاء بعض مباني (فيسبوك) في كاليفورنيا
مبنى فيسبوك
رام الله - دنيا الوطن
أُخلي العديد من المباني في المقر الرئيسي لشركة (فيسبوك) في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا بعد أن نبهت إحدى الآلات في منشأة بريد الشركة الموظفين إلى أن الطرد قد يحتوي على غاز "السارين" القاتل.

وكشفت الاختبارات الروتينية لغاز "السارين" عن وجود المادة في حقيبة البريد في مكاتب (فيسبوك)، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى المشاركة في عمليات الإجلاء، كما نقل موقع (العربية).

وجاءت التصريحات من مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD)، مع وضع حقيبة البريد تحت الحجر الصحي، والذي قال: إنه من الممكن أن يكون الكشف إيجابيًا زائفًا.

ووفقًا للمسؤولين، فإنه يجري في الوقت الحالي مراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة، دون ظهور أي من أعراض التعرض لغاز السارين على أي أحد.

ولم يستطع مسؤول إدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD) تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير الإخبارية أشارت إلى شخصين.

 


 

أخبار ذات صلة

البنتاغون يخشى انتصار روسيا

البنتاغون يخشى انتصار روسيا

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران

المتظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في هونغ كونغ

المتظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في هونغ كونغ

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

العملة الملكية الكندية تحتفي بالرموز التذكارية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

مقتل 23 شخصا وفقدان 300 جراء هجوم مسلح على قرية وسط مالي

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهة على أكثر من جبهة

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهة على أكثر من جبهة

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

إيران تُهدد: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة فقط

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات

شاهد: وزير خارجية الاحتلال يوجه كلمة مصوّرة من أمام مسجد الشيخ زايد بالإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

طالت 22 فلسطينياً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت 22 فلسطينياً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

وصفته بـ &#34;القذر&#34;.. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

وصفته بـ "القذر".. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

اتحاد ألعاب كرة المضرب يناقش رزنامة أجندته للموسم الجاري 2019 بغزة

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

التربية تصدر تنويهاً مهماً للمعلمين المتقدمين للعمل في دولة الكويت

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

مجدلاني: افتتاح فريدمان وغرينبلات لنفق بالقدس مواصلة للجرائم وتشجيع للاستيطان

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون شرق جنين

منوعات

وفاة الفنان &#34;عزت أبو عوف&#34; عن عمر يناهز 71 سنة

وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

اختفاءُ تيم حسن يُثيرُ حيرة متابعيه.. ووفاء الكيلاني تنفي تعرّضهما لحادث

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي ينعون مايسترو الفن عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

زين عبيد نجم The voice kids خسر 30 كيلوغراماً.. كيف أصبح؟

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عزت أبو عوف.. وحقيقة وصيته بحرق أفلامه

&#34;لقب الأم المثالية بلبس عريان&#34;.. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

"لقب الأم المثالية بلبس عريان".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

بعد نفي رغبتها في الزواج منه.. نوال الزغبي مع وائل كفوري

هل طُردت سما المصري من &#34;ستاد القاهرة&#34; بسبب ملابسها؟

هل طُردت سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها؟

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تصدم جمهورها بشأن تطورات حالتها الصحية

عربي

&#34;رويترز&#34;: الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع

"رويترز": الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

رئيس الوزراء العراقي يأمر بضم وحدات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ&#34;إعادة الأمن&#34; إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي

السبسي يغادر المستشفى والناطقة باسم الرئاسة تتعهد بنشر تفاصيل التقرير الطبي