شاهد: لحظة وصول السفينة التي أطلق سراحها الاحتلال لقطاع غزة

وأظهر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تسلم الجانب الفلسطيني لقارب صيد محتجز لدى اسرائيل،بعد موافقة الأخيرة على اعادة 20 قارب فلسطيني محتجز لديها.





ووافقت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، على إعادة 20 قارب صيد فلسطيني محتجزة لديها، إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.ونقل تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، عن مصدر في مكتب "المنسق" الإسرائيلي قوله، إنه "بناءً على توصية سلاح البحرية الاسرائيلي وجهات أمنية أخرى، تقرر نقل القوارب إلى القطاع عبر المعابر الحدودية البرية وذلك من أجل تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليين من احتمال إطلاق النار عليهم من شواطئ القطاع".ووفقا للتلفزيون، هذه الخطوة تأتي على ضوء تجديد التفاهمات حول التهدئة التي تم إبرامها بين "إسرائيل" و حماس في نهاية هذا الأسبوع الماضي.