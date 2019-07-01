شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات

الرئيس عباس: المعلم الفلسطيني بالكويت سيكون جسراً لتعزيز العلاقات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري  فهد عبد الرحمن الغيص.

ورحب  بالوفد الكويتي الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والكويتي، ومشيدا بالمواقف التاريخية لدولة الكويت اميراً وحكومة وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واشار الرئيس، إلى أن المعلم الفلسطيني الذي سيذهب للعمل في دولة الكويت الشقيقة سيكون جسراً لتعزيز العلاقات الأخوية، ونقل صورة فلسطين المشرقة، مثمناً زيارة وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية، واهتمامها بالتعاقد مع المعلم الفلسطيني المشهود له بالكفاءة والتميز.

بدوره، أشاد رئيس الوفد الكويتي بالحفاوة التي حظي بها الوفد في فلسطين، والتي تدل على محبة الشعب الفلسطيني وتقديره للكويت ومواقفها تجاه الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره، ووكيل الوزارة بصري صالح، وطاقم وزارة التربية والتعليم.

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