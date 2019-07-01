دولي

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن المملكة المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران حال انتهاكه من قبل الجمهورية الإسلامية.

وزير الخارجية البريطاني: سنخرج من الاتفاق النووي حال انتهاكه من قبل إيران وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به.

وقال هانت، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين: "نريد الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لكننا سنخرج من هذه الصفقة حال انتهاكها من قبل إيران".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاثة الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأمريكية.

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