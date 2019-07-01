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"رويترز": الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع

"رويترز": الرئيس التونسي غادر المستشفى وحالته الصحية طبيعية وسيستأنف العمل هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، مساء اليوم الاثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية.

يذكر أن السبسي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بتونس، يوم الخميس 27 يونيو، إثر وعكة صحية حادة، بحسبما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".وأضاف حافظ قايد السبسي أن الرئيس سيستأنف العمل هذا الأسبوع.

كما أكدت الرئاسة في الـ28 من يونيو أن الحالة الصحية للرئيس في تحسن، مشيرة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

هذا، وتواصل تونس مضيها قدما نحو الديمقراطية منذ 2011، بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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