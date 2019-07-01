وصفته بـ "القذر".. الجهاد تُهاجم السفير الأمريكي بتل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

قال داود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحته في (فيسبوك)، بأن المستوطن "ديفيد فريدمان" افتتح بيده القذرة نفقاً باتجاه المسجد الأقصى، بمشاركة مبعوث الشر الامريكي "غرينبلات".



وتابع بينما يحدث ذلك، يقوم الوزير "يسرائيل كاتس" بزيارة تطبيع لأبو ظبي "وهذه مشاريع تتكامل مع بعضها، وتدق ناقوس الخطر، الذي يتهدد هويتنا وقضيتنا".



وقال شهاب: إن الأمة مطالبة بأن تنهض لحماية الأرض المقدسة من تغول الصهاينة، وأن تواجه الخطر الداهم الذي تقوده إدارة ترامب، والذي يشكل تهديداً صريحاً للعرب والمسلمين".



ودعا شعوب الأمة ألا تقبل بالتطبيع، وأن ترفض كل شكل للعلاقة مع العدو، مضيفاً: كما عليها أن تلفظ مشاريع أمريكا الهادفة لمزيد من الهيمنة والاستقواء على أمتنا، والتحكم بمستقبلها ونهب ثرواتها" .